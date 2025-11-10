La Cumbre. Diecisiete agentes de viaje provenientes de Colombia visitaron La Cumbre en el marco de una iniciativa impulsada por la Agencia Córdoba Turismo, en colaboración con el Municipio de esa localidad y privados, con el objeto de promocionar destinos de la provincia de Córdoba.

En este marco, visitaron Estancia El Rosario, La Cumbre Golf Club, el Museo de Motos y Bicicletas, la Casona del Toboso, para concluir disfrutando de la ceremonia del Té en el Hostal de Cruz Chica y alojarse en Casa Toledo.

"Queremos agradecer tan importante visita, y muy especialmente, a quienes nos ayudaron a mostrar la calidad y variedad de opciones que La Cumbre tiene para ofrecer", señalaron desde la Secretaría de Turismo local.