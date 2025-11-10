Agentes de viaje provenientes de Colombia visitaron La Cumbre
La Cumbre. Diecisiete agentes de viaje provenientes de Colombia visitaron La Cumbre en el marco de una iniciativa impulsada por la Agencia Córdoba Turismo, en colaboración con el Municipio de esa localidad y privados, con el objeto de promocionar destinos de la provincia de Córdoba.
En este marco, visitaron Estancia El Rosario, La Cumbre Golf Club, el Museo de Motos y Bicicletas, la Casona del Toboso, para concluir disfrutando de la ceremonia del Té en el Hostal de Cruz Chica y alojarse en Casa Toledo.
"Queremos agradecer tan importante visita, y muy especialmente, a quienes nos ayudaron a mostrar la calidad y variedad de opciones que La Cumbre tiene para ofrecer", señalaron desde la Secretaría de Turismo local.