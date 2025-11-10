Cañada del Tala celebrará el 1º Festival Artístico de Escuelas Primarias “Walter Guzmán”

Norte Cordobés. La localidad de Cañada del Tala se prepara para vivir una jornada cargada de cultura, música y tradición con la realización del 1º Festival Artístico de Escuelas Primarias “Walter Guzmán”, que tendrá lugar el viernes 14 de noviembre de 2025, a partir de las 18 horas.

El encuentro se desarrollará en el marco del cierre del proyecto educativo “Artes y Raíces: Nuestra identidad cultural desde la escuela rural”, una iniciativa que busca revalorizar las expresiones artísticas y el sentido de pertenencia de las comunidades rurales a través del trabajo de las escuelas de la región.

La gran peña contará con la participación de instituciones educativas y destacados artistas. Entre ellos, estarán presentes el C.E. Constancio Vigil de Cañada del Tala, el C.E. Domingo Faustino Sarmiento de Puesto Viejo y el C.E. Patricias Argentinas de La Angostura. También se presentarán Alberto Muñoz, Luis Velázquez – El Mago del Charango, el Dúo Canto del Norte, la Academia Tradiciones de Mi Pueblo de Las Arrias y la profesora Patricia Ortega.

Con entrada libre y gratuita y una amplia oferta de comidas típicas, el festival promete convertirse en un espacio de encuentro entre la comunidad educativa y el público en general, destacando la importancia del arte, la música y la identidad regional.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Córdoba, el Camino del Folklore, la Municipalidad de San José de la Dormida y la Agencia Córdoba Cultura, consolidando una propuesta que busca fortalecer los lazos culturales y reconocer el trabajo de las escuelas rurales del norte cordobés.