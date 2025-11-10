Carlos Galoppo fue elegido consejero en el plenario nacional de defensores del pueblo

El Defensor del Pueblo Adjunto de Lanús, Carlos Galoppo, fue designado como consejero para el período 2025–2027 durante el IV Plenario de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina. El encuentro reunió a representantes de todo el país y permitió definir las nuevas autoridades de la entidad, además de repasar el informe de gestión correspondiente al mandato anterior.

Durante la jornada se trataron diversos temas de alcance nacional, entre ellos el estado de las rutas del país, la creación de la Red de Mediadores de las Defensorías, la situación de las personas con discapacidad, las resoluciones sobre asignaciones familiares de ANSES y la conformación de una mesa de trabajo sobre adopción.

También se destacó el trabajo conjunto con la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y la importancia de fortalecer el rol de las defensorías locales como garantes de los derechos ciudadanos.