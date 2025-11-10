Córdoba lanza programa para que PyMEs ahorren energía y cuiden el ambiente

La Secretaría de Planificación Energética informa que continúa abierta la inscripción al Programa de Eficiencia Energética y Energías Renovables para la competitividad y el ambiente.

La iniciativa incentiva a las micro, pequeñas y medianas empresas y comercios de toda la provincia a dar el primer paso con un diagnóstico energético sin costo y, a partir de los resultados, transformar esas oportunidades en acciones concretas que reduzcan consumos, costos y emisiones de gases de efecto invernadero.

Las empresas interesadas en participar deberán realizar una postulación online y designar a un referente de energía, quien recibirá capacitación técnica para comprender los aspectos generales de la gestión de la energía y facilitar el proceso de los diagnósticos energéticos y la implementación de las mejoras.

Luego, accederán a un diagnóstico energético gratuito, realizado por gestores formados en ediciones anteriores del programa y con experiencia en la realización de relevamientos.

Además, las PyMEs comprometidas con la eficiencia energética que logren demostrar una reducción del consumo a partir de la implementación de acciones sugeridas por los gestores o por iniciativa propia, podrán integrar la “Comunidad de Empresas Aliadas”, distinción que otorga una posición privilegiada en el ámbito empresarial y la posibilidad de acceder a una serie de beneficios.

Herramientas de financiamiento

El Consejo Federal de Inversiones y el Banco de Córdoba disponen de 2 líneas de financiamiento exclusivas para el programa. La línea DaleEco de Bancor y el Crédito CFI para financiamiento verde tienen por objetivo financiar bienes de capital orientados a mejorar la eficiencia energética y/o la incorporación de fuentes renovables de energía para fomentar sistemas de generación distribuida.

Antecedentes y alcance productivo

El Programa cuenta con ediciones previas y un despliegue territorial junto a cámaras empresarias y parques industriales. Entre 2019 y 2020, 610 empresas de toda la provincia recibieron su diagnóstico energéticos y 179 gestores fueron formados en 2 sedes universitarias: UTN Facultad Regional Córdoba y Facultad Regional Villa María.

La iniciativa se implementa en articulación entre la Secretaría de Planificación Energética y la Administración Provincial de Recursos Hídricos —dependientes del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos—; las Secretarías de Industria y de Parques Industriales del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación; la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Ambiente y Economía Circular; el Ministerio de Economía y Gestión Pública; el Consejo Federal de Inversiones (CFI); y el Consorcio Universitario de Ingeniería Eléctrica.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se realizan mediante un formulario en línea. Las vacantes son limitadas y la selección priorizará iniciativas con alto impacto de ahorro y rápida implementación. Formulario de inscripción: https://ministeriodeserviciospublicos.cba.gov.ar/eficienciaenergetica2024/

Líneas crediticias:

Línea CFI: https://cfi.org.ar/financiamiento_verde

Crédito BANCOR: https://www.bancor.com.ar/empresas/prestamos/l%C3%ADneas-especiales/dale-eco/en-pesos/

Más información escribir a: [email protected]