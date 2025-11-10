En 2025 se quemó menos del 20% de las hectáreas afectadas en 2024

Córdoba. Entre enero y octubre de 2025, los incendios forestales afectaron 17.545 hectáreas en toda la provincia, lo que representa menos del 20% de las 103.327 hectáreas quemadas en 2024. La marcada disminución fue destacada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el secretario de Gestión de Riesgo, Marcelo Zornada, durante la presentación del Informe de Incendios Forestales 2025.

Según los datos oficiales, en 2024 se habían registrado 586 focos de incendio, mientras que en lo que va de 2025 se contabilizan 489. A pesar de la cantidad similar de eventos, la superficie afectada cayó de manera drástica: unas 84.800 hectáreas menos que el año pasado.

Los siniestros más relevantes de este año ocurrieron en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde el fuego consumió 6.350 hectáreas con un potencial de daño de 11.829, y en la zona de Guasapampa, donde ardieron 1.860 hectáreas, con un potencial estimado de 7.070. El primero se originó por el incendio de un vehículo dentro del parque, mientras que el segundo fue provocado por la caída de un rayo detectado por el sistema satelital de alerta temprana del Ministerio de Seguridad.

En contraste, el foco más severo de 2024 había sido el que afectó a zonas rurales y de interfase próximas a Capilla del Monte, San Marcos Sierras, San Esteban y Los Cocos, con 42.046 hectáreas dañadas.



Nueva Mesa Técnica para la prevención

Durante el encuentro también se presentó la Mesa Técnica Provincial de Áreas Afectadas por Incendios Forestales y Rurales, un nuevo órgano técnico y consultivo integrado por los Ministerios de Seguridad, Bioagroindustria, Ambiente y Economía Circular, Economía y Gestión Pública, además de la CONAE, el INTA, la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.

El objetivo de esta mesa es apoyar las tareas de prevención, mitigación, respuesta y rehabilitación ante incendios forestales y rurales, articulando información técnica, científica y operativa entre los distintos organismos.



Más recursos y tecnología

El ministro Quinteros subrayó los avances en infraestructura y equipamiento destinados a la prevención y combate del fuego. Destacó el trabajo conjunto entre los 194 cuarteles de Bomberos Voluntarios, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) —con 400 bomberos y 200 agentes técnicos—, y la incorporación de 20 nuevas motobombas canadienses, sistemas satelitales de detección temprana, torres de monitoreo 360° y 15 puestos fijos del ETAC en zonas críticas.

“Contamos con un Sistema Provincial de Emergencias robusto, con personal capacitado y con todas las herramientas necesarias para la prevención y, en caso de emergencias, para la acción”, afirmó Quinteros.

El funcionario también resaltó la aplicación del Sistema de Comando de Incidentes Unificado, un protocolo internacional utilizado en Europa y Norteamérica, que permite coordinar de forma integrada a bomberos, defensa civil, policía e incluso al Ejército Argentino en situaciones de gran magnitud.

“El gobernador Martín Llaryora nos encomendó destinar los recursos económicos y tecnológicos necesarios para fortalecer el sistema provincial de bomberos y emergencias, incorporando además la colaboración de instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba, la CONAE y el INTA”, concluyó el ministro.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes de organismos nacionales y referentes del sistema de bomberos voluntarios.



