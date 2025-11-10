Huerta Grande: vuelve la Fiesta Regional de la Pizza y la Cerveza Artesanal

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande anunció la segunda edición de la Fiesta Regional de la Pizza y la Cerveza Artesanal, un evento que promete reunir a vecinos y turistas en dos jornadas colmadas de música, sabores y diversión. La celebración se llevará a cabo los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas noches, el público podrá disfrutar de una amplia propuesta gastronómica con las mejores variedades de pizza y cervezas artesanales elaboradas por productores locales y regionales. Además, habrá dos escenarios con una destacada grilla artística para todos los gustos.

El sábado 22, en el Escenario 1 se presentarán Santiagueños, Alan Lez y Jaz Galíndez. En el Escenario 2, será el turno del Dúo Nelson y Lucas junto a Ricardito Pucheta, garantizando una primera jornada llena de ritmo y alegría.

El domingo 23, la fiesta continuará con un cierre a puro baile. En el Escenario 1 actuarán Cuartecumbia, Vale Acevedo, Grupo Cristal y la reconocida Magui Olave, una de las voces más queridas del cuarteto. En paralelo, el Escenario 2 contará con las presentaciones de Algo va a salir y El Fabri.

Con esta propuesta, Huerta Grande se consolida como un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía, la música y la producción local en un ambiente familiar y festivo. La organización está a cargo de la Municipalidad de Huerta Grande, que invita a toda la comunidad del Valle de Punilla y visitantes de otras localidades a sumarse a esta gran celebración regional.