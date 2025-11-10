La Falda conmemorará el Día de la Soberanía Nacional en la Plaza San Martín
La Falda. La ciudad de La Falda se prepara para conmemorar el Día de la Soberanía Nacional con un acto oficial que se realizará el jueves 20 de noviembre, a las 10 horas, en la Plaza San Martín.
El evento es organizado por la Municipalidad de La Falda, en conjunto con el CEEI Dr. Mateo José Molina, y contará con la participación de autoridades locales, instituciones educativas y vecinos de la comunidad.
Durante la ceremonia se rendirá homenaje a los héroes de la Batalla de la Vuelta de Obligado, acontecimiento histórico ocurrido en 1845, que marcó un hito en la defensa de la soberanía nacional frente a la intervención extranjera.
El acto busca fomentar el sentido patriótico y mantener viva la memoria sobre la importancia de la independencia y la autodeterminación del pueblo argentino. Desde el municipio invitan a toda la comunidad a participar de esta jornada de reflexión y orgullo nacional.