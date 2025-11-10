Llaryora destacó el rol del campo como motor productivo del país

Córdoba presente en los 160 años de la Sociedad Rural Argentina
Llaryora destacó el rol del campo como motor productivo del paísEl gobernador participó del acto inaugural de las celebraciones por el aniversario de la SRA, acompañado por referentes del sector agropecuario y autoridades nacionales.
El gobernador Martín Llaryora participó del acto que dio inicio a las celebraciones por el 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las entidades más emblemáticas del sector agropecuario nacional.
El encuentro se llevó a cabo en la sede central de la SRA, donde se reunieron referentes del campo, autoridades nacionales y provinciales, empresarios y dirigentes de todo el país, junto a más de 500 invitados.
Durante su llegada, Llaryora saludó a las autoridades de la institución y destacó la contribución del campo al desarrollo económico y social de la Argentina. “<em>El campo es una de las principales fuerzas productivas del país y motor del interior. En Córdoba trabajamos para fortalecer esa alianza entre producción, valor agregado y empleo</em>”, expresó el mandatario.
El evento marcó el inicio de una serie de actividades conmemorativas que la SRA desarrollará a lo largo de las próximas semanas, en reconocimiento a su trayectoria institucional y aporte al crecimiento del agro argentino.