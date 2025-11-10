Llaryora destacó el rol del campo como motor productivo del país

El gobernador Martín Llaryora participó del acto que dio inicio a las celebraciones por el 160° aniversario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las entidades más emblemáticas del sector agropecuario nacional.

El encuentro se llevó a cabo en la sede central de la SRA, donde se reunieron referentes del campo, autoridades nacionales y provinciales, empresarios y dirigentes de todo el país, junto a más de 500 invitados.

Durante su llegada, Llaryora saludó a las autoridades de la institución y destacó la contribución del campo al desarrollo económico y social de la Argentina. “<em>El campo es una de las principales fuerzas productivas del país y motor del interior. En Córdoba trabajamos para fortalecer esa alianza entre producción, valor agregado y empleo</em>”, expresó el mandatario.

El evento marcó el inicio de una serie de actividades conmemorativas que la SRA desarrollará a lo largo de las próximas semanas, en reconocimiento a su trayectoria institucional y aporte al crecimiento del agro argentino.