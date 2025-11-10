Un nuevo desagüe beneficiará a más de 100 mil vecinos de la ciudad de Córdoba

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, junto con la Municipalidad de Córdoba, puso en marcha la obra de sistematización de desagües pluviales en las calles Madre Sacramento, Adoratrices y Santa María Micaela, en el sector sur de la ciudad.

El proyecto beneficiará a más de 100 mil vecinos, quienes padecen desde hace años los efectos de los anegamientos durante lluvias intensas. La intervención busca mejorar la captación, conducción y evacuación del agua mediante un sistema de drenaje eficiente y de largo plazo.

Con una inversión oficial de 4.993 millones de pesos, la obra forma parte del plan integral de infraestructura hídrica que el Gobierno provincial desarrolla en distintos puntos de la capital para prevenir inundaciones y fortalecer la red urbana de desagües.

Cabe recordar que esta iniciativa fue anunciada en junio por el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini, quienes destacaron su importancia estratégica para la seguridad y calidad de vida de los vecinos del sur.