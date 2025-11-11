Bialet Massé: realizarán una jornada de prevención de cáncer de mama
Bialet Massé. En el marco del mes de sensibilización sobre la prevención del cáncer de mama, la Municipalidad de Bialet Massé invita a la comunidad a participar del Circuito Octubre Rosa, que se desarrollará el viernes 14 de noviembre en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), ubicado en la esquina de Del Viso y Rivera Indarte.
La jornada comenzará a las 7:00 horas con la apertura del turnero para ecografías mamarias, con cupos limitados. Luego, a las 7:30 horas, se llevará a cabo una charla de concientización destinada a brindar información sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Finalmente, a partir de las 9:00 horas, se realizará el control ginecológico, que incluirá Papanicolaou y colposcopía.
Desde el municipio destacaron que los turnos deben solicitarse de manera presencial en el CAPS y recordaron la relevancia de realizarse controles periódicos como medida fundamental para la prevención y detección temprana del cáncer de mama, una enfermedad que, diagnosticada a tiempo, tiene altas probabilidades de tratamiento exitoso.
La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la gestión municipal 2023–2027 para promover la salud integral de las mujeres y fomentar la participación comunitaria en actividades de prevención.