Capilla del Monte: abre sus puertas un ámbito de formación de actores

Capilla del Monte. El próximo jueves 13 de noviembre desde las 20,30 horas, abrirá sus puertas en Capilla del Monte "Nave-madre" un refugio artístico para los tiempos que corren; construido y gestionado como lugar de investigación, producción y presentación escénica. Nave-madre se concibe como ámbito de formación de actores y realización de obras que puedan proyectarse más allá de la esfera de Capilla del Monte.

"Te invitamos a brindar con nosotros por la travesía que emprenderemos y disfrutar un rato juntos de algunos números artísticos" destacaron los organizadores.

Invita: Compañía Fantasma Argentina. (“La Sorprendente Casa del Dr. Pieckenstainer”)

Aristóbulo del valle 178 – Capilla del Monte

Duración del evento: 50 minutos.