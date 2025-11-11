Capilla del Monte celebra la 4ª edición de “Literatura en las Sierras”

Capilla del Monte. Del 14 al 16 de noviembre, Capilla del Monte será nuevamente sede de la 4ª edición del encuentro “Literatura en las Sierras”, una propuesta cultural que reúne a escritores, cineastas, bibliotecas populares y amantes de la palabra en un fin de semana dedicado a las letras, el arte y la reflexión.

El evento, organizado por la Biblioteca Popular Mariano Moreno con el acompañamiento del Municipio de Capilla del Monte y el programa Cultura.cba, contará con una variada agenda de actividades en la Sala Poeta Lugones y en la propia biblioteca.

La apertura oficial será el viernes 14 a las 10:00 horas, con palabras de bienvenida y la entrega de premios de los concursos literarios “Jóvenes Plumas de las Sierras” y “Córdoba Nuestra”. La jornada incluirá presentaciones de libros, una exhibición de freestyle a cargo de Ezequiel y Neon – Greti Studios, la proyección del documental “Marcos Porrini, la creación de una voz” de Ileana Gómez Gavinoser, y una mesa redonda con cineastas y documentalistas.

El sábado 15 se desarrollarán múltiples actividades literarias y culturales: presentación de libros, recorridos por bibliotecas, entrega de reconocimientos y el coloquio “Bibliotecas, infancias y juventudes: un encuentro laborioso”. La jornada cerrará con música en vivo del Héctor Tortosa Trío y una cena de camaradería con recital en el bar Utopía.

Finalmente, el domingo 16, la Biblioteca Popular Mariano Moreno será el escenario de la clausura con la proyección de un documental literario, presentación de coordinadores de talleres y cursos, y un café literario con narración oral, música y micrófono abierto, que marcará el cierre artístico del evento.

Desde la organización destacaron que “Literatura en las Sierras” se ha consolidado como un espacio de encuentro y difusión para escritores, docentes y lectores de toda la región, reafirmando el rol de las bibliotecas populares como promotoras del pensamiento crítico y la cultura comunitaria.