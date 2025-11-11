Con 9 años, Nahiara fue reconocida por la Legislatura por su libro en braille

La Legislatura de Córdoba reconoció este lunes a Nahiara Albornoz Rodríguez, una niña de 9 años, ciega de nacimiento y oriunda de Hernando, autora del libro La princesa Ana, escrito íntegramente en sistema braille e ilustrado con relieves táctiles.

La distinción fue impulsada por el legislador Gustavo Bottasso, con el acompañamiento de sus pares Inés Contrera, Ariela Szpanin y Carlos Carignano, y aprobada por el pleno legislativo. El reconocimiento resalta a Nahiara como un ejemplo de superación, inclusión educativa y compromiso con la cultura accesible.

Durante el acto realizado en el Salón de Actividades Legislativas, estuvieron presentes autoridades provinciales y docentes de las escuelas Gobernador José Francisco Javier Díaz y Especial María Montessori, instituciones donde la niña cursa sus estudios.

En representación del Ministerio de Educación asistieron Luis Franchi, secretario de Educación; Nuria Graco, directora de la Biblioteca Provincial para Personas con Discapacidad Visual; y Gabriela Echenique, del Plan Provincial de Lectura.

Bottasso expresó que Nahiara “brindó una lección de vida con su esfuerzo” y destacó que su libro “hará muy felices a muchos niños de Córdoba”. Durante la ceremonia, la autora recibió obsequios del programa TecnoPresente, en reconocimiento a su aporte a la lectura inclusiva.

La princesa Ana fue editado e impreso por la Biblioteca Provincial para Personas con Discapacidad Visual, y los ejemplares serán distribuidos en escuelas y bibliotecas de toda la provincia, para promover el acceso igualitario a la lectura.

La obra —que ya forma parte de la Biblioteca Municipal de Hernando y de la Medioteca y Biblioteca Popular “Mariano Moreno” de Villa María— narra la historia de una niña que vive en un castillo y sale a explorar el mundo, en un relato lleno de imaginación, texturas y sensaciones que desafían los límites de la percepción visual.