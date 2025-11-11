Convocan a artesanos y emprendedores en Valle Hermoso

Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso lanzó una nueva convocatoria destinada a artesanos y emprendedores de la localidad y la región que deseen sumarse al tradicional Paseo de los Artesanos.

El objetivo de esta iniciativa es seguir fortaleciendo los espacios de promoción y comercialización de productos locales, impulsando el trabajo independiente y la economía creativa.

Quienes deseen participar podrán inscribirse en la Cabina de Turismo, de 10 a 17 horas, o en la Oficina de Turismo, ubicada en el Centro Cultural (Padre Consolvi 234), de 9 a 13 horas.

Desde el municipio destacaron la importancia del Paseo de los Artesanos como punto de encuentro entre la comunidad y los emprendedores locales, promoviendo la identidad cultural y el desarrollo económico de Valle Hermoso.

Esta propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la gestión municipal para acompañar y visibilizar el trabajo de los pequeños productores y artesanos, generando espacios de participación y crecimiento colectivo.