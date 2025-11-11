Cosquín: inscriben para el tercer “Encuentro de Poetas con la Gente”

Cosquín. La Municipalidad de Cosquín, a través de su Secretaría de Cultura, anunció la apertura de inscripciones para el 3° Concurso Nacional de Poesía “Encuentro de Poetas con la Gente”, una convocatoria que invita a escritores y amantes de la palabra a participar de un espacio donde la poesía se convierte en arte y emoción.

Este certamen busca reunir voces de todo el país en un encuentro literario que celebra la creatividad, la sensibilidad y la expresión poética. El concurso se consolida como una propuesta cultural que promueve la participación ciudadana y el intercambio artístico.

Quienes deseen participar tienen tiempo para postularse hasta el 30 de noviembre. Las bases y condiciones pueden consultarse en el siguiente enlace:

* Bases y condiciones del concurso

Consultas e información:

* Secretaría de Cultura de Cosquín

* Teléfono: (3541) 611490

* Correo electrónico: [email protected]

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura de Cosquín, invita a poetas consagrados y emergentes a compartir su voz y su visión del mundo, fortaleciendo los lazos entre la poesía y la comunidad.

