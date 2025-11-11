Eliminan macrobasurales en cuatro barrios de Córdoba

En los últimos días, la Municipalidad de Córdoba llevó adelante un operativo integral de limpieza y mantenimiento ambiental en la zona sudeste de la ciudad, donde se retiraron 170 toneladas de residuos.

El trabajo abarcó distintos sectores de los barrios Las Tablitas, Ampliación 1° de Mayo, Ciudad Evita y Deán Funes, donde desde hace años se conforman macrobasurales a cielo abierto. Estas acciones buscan evitar la proliferación de plagas y enfermedades, además de mejorar la higiene urbana y el entorno de las comunidades vecinas.

El operativo contó con la participación de cuadrillas dependientes de la Dirección de Higiene Urbana, que utilizaron palas cargadoras, camiones bateas y equipos menores para la remoción total de los residuos. En los puntos de mayor extensión, se dispusieron tres camiones bateas de 25 m³ cada uno, una pala frontal de 2 m³ y un camión volcador, mientras que en los basurales menores se sumó una mini cargadora.

Desde el municipio recordaron que la disposición ilegal de residuos puede denunciarse al Instituto de Protección Ambiental y Animal (351-2089570 / [email protected]) o a la Dirección de Higiene Urbana (4285600 int. 7601/01/06 / [email protected])