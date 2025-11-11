Falda del Carmen: comenzó el Programa de Alfabetización Digital

Falda del Carmen. El pasado sábado se llevó adelante la primera clase del Programa de Alfabetización Digital para la Niñez y Adolescencia en Falda del Carmen, con una excelente convocatoria y gran entusiasmo por parte de las y los participantes.

La iniciativa —impulsada por el Gobierno Comunal junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba y la Fundación Technology with Purpose— busca acercar el mundo digital a niños, niñas y adolescentes, brindando herramientas para jugar, crear y pensar el futuro.

“Aprender tecnología también es jugar, crear y pensar el futuro. Estamos felices de que nuestras infancias y juventudes tengan acceso a este tipo de formación gratuita y de calidad”, destacaron desde la comuna.

El programa contempla dos líneas de acción:

Robótica educativa, destinada a estudiantes desde 3° grado de primaria hasta 2° año de secundaria.

Formación en ciberbullying y ciudadanía digital, para jóvenes de 3° y 4° año de secundaria.

Las clases continuarán los sábados 15, 22 y 29 de noviembre, de 10:00 a 12:00 hs, en la Escuela Secundaria con Formación Profesional de Falda del Carmen.

Aún hay cupos disponibles, por lo que se invita a estudiantes, docentes y familias a sumarse a esta propuesta gratuita que combina aprendizaje, innovación y convivencia digital.

Inscripciones abiertas en el siguiente enlace: https://forms.gle/7hL6x5aQth8ZDecm9