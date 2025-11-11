Inscripciones abiertas al curso “Puesta en marcha de mi emprendimiento”

Hasta el 19 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para el curso “Puesta en marcha de mi emprendimiento: Herramientas para el modelado de negocio”, una formación gratuita, virtual y asincrónica impulsada por la Agencia Córdoba Joven, en el marco del programa Actitud Emprendedora, y dictada a través de la plataforma Campus Córdoba.

La capacitación aborda diversas temáticas vinculadas al desarrollo de un proyecto emprendedor: desde la idea inicial hasta su modelado como negocio.

El curso está destinado a público en general que resida en Córdoba y necesite herramientas para iniciar o fortalecer su proyecto. Se requiere contar con CiDi Nivel 2.

Contenido del curso:

El objetivo del curso es que sus participantes puedan adquirir los conocimientos necesarios para poder validar la viabilidad técnica, comercial y económica de un proyecto emprendedor.

La propuesta tiene una duración de 20 horas, consta de videos explicativos, materiales de lectura y actividades a aplicar en el marco del propio emprendimiento, así como sugerencias de lecturas complementarias.

Para su certificación se requiere de la aprobación de las distintas evaluaciones obligatorias dispuestas al cierre de cada módulo y de un examen final.

Inscripciones:

Las inscripciones están abiertas hasta el 19 de noviembre.

Los interesados deben inscribirse al curso “Puesta en marcha de mi emprendimiento: Herramientas para el modelado de negocio”, disponible en la plataforma Campus Córdoba.