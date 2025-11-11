La Cumbre se sumó a la Noche de los Museos

La Cumbre. El último viernes, visitantes y vecinos de La Cumbre pudieron disfrutar de la "Noche de los Museos", una oportunidad ineludible para acercarse al enorme legado cultural que poseen los cinco museos de la localidad.

Quienes se sumaron, pudieron disfrutar de la Casa Museo de Manuel Mujica Lainez, Museo de Arte Luis José Pisano, Museo de Motos y Bicicletas, Museo Miguel Ocampo y Museo de Historia y Patrimonio de La Cumbre

"¿Los conocías? No esperes hasta el próximo año, date una vuelta por La Cumbre y descubrí el porqué este pueblo serrano es el primer poblado histórico de la provincia de Córdoba", destacaron desde el área de Turismo y Cultura local.