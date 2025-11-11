La Falda: dictarán un taller sobre conducta alimentaria

La Falda. El próximo sábado 15 de noviembre la licenciada en Nutrición Agustina Mazzeo dictará un taller sobre "Conducta Alimentaria" abierto a todo público.

El mismo se llevará a cabo en el Salón Leopoldo Marechal (Sarmiento Nº 92) entre las 15 y las 18 hs.

"Te invitamos a participar de este taller abierto a todo público. Será un espacio para reflexionar sobre nuestros hábitos alimentarios, comprender los factores que los influyen y aprender herramientas para mejorar nuestra relación con la comida", señalaron desde la organización.