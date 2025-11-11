La Unicameral aprobó cambios en los radios comunales de Los Mistoles y Panaholma

La Comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Legislatura de Córdoba, presidida por el legislador Gustavo Tévez, otorgó despacho favorable a dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para modificar los radios comunales de Los Mistoles y Panaholma.

En el caso de Los Mistoles, departamento Totoral, se aprobó el proyecto de Ley 44317, que amplía la superficie comunal a 114 hectáreas. Su jefa comunal, Gisela Del Valle Becerra, agradeció el acompañamiento legislativo y al gobernador Martín Llaryora, destacando que la medida permitirá “un mejor ordenamiento territorial”.

Por su parte, el legislador departamental Víctor Molina subrayó que la ampliación “traerá aparejado mayor progreso para toda la zona”.

Asimismo, la comisión aprobó el proyecto de Ley 44307, que define el radio comunal de Panaholma, en el departamento San Alberto, con una superficie total de 10.639 hectáreas. Su jefe comunal, Isidoro Guzmán, expresó su emoción al señalar que se trata de “un logro por el cual hace tiempo venimos trabajando”.

El legislador departamental Mariano Ceballos Recalde agregó que este paso permitirá “ordenar el futuro de manera sostenible, preservando los recursos naturales”.

En tanto, el proyecto de Ley 44310, referido a la modificación del radio comunal de Assunta, en el departamento Juárez Celman, será tratado en una próxima reunión, ante la ausencia de su jefa comunal, Evelyn Artusso.