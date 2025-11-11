Valle Hermoso celebró el 6º Festival de Agrupaciones Gauchas
Valle Hermoso. En el marco de las celebraciones por el Día de la Tradición, la localidad de Valle Hermoso vivió una jornada colmada de identidad, cultura y espíritu nacional con la realización del 6º Festival de Agrupaciones Gauchas.
El evento reunió a vecinos, turistas y agrupaciones gauchas de la región en una verdadera fiesta popular que rindió homenaje a las raíces y costumbres del país.
Durante la jornada se llevó a cabo un gran desfile por las calles del pueblo, donde jinetes y representantes de distintas agrupaciones exhibieron sus vestimentas típicas y el orgullo por la vida rural. Además, el festival contó con presentaciones de ballets invitados, un show musical y destrezas gauchas que despertaron el aplauso del público.
La celebración se desarrolló en un clima de alegría y camaradería, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural argentino.
Desde la organización agradecieron la participación de todas las agrupaciones y del público que acompañó con entusiasmo esta nueva edición del festival, que ya se consolida como uno de los encuentros más representativos de la región.