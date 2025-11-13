Alta Gracia conmemora a Manuel de Falla en un nuevo aniversario de su muerte

Alta Gracia. Este viernes 14 de noviembre, Alta Gracia rendirá homenaje al compositor español Manuel de Falla con un emotivo acto en el museo que lleva su nombre, al cumplirse el 79º aniversario de su fallecimiento y el 55º aniversario de la creación del museo que preserva su legado.

La jornada conmemorativa, que comenzará a las 10:00 horas, incluirá la presentación de las bastoneras del Instituto Manuel de Falla y un cierre artístico a cargo de los alumnos de 3º grado de la Escuela Santiago de Liniers, quienes aportarán su talento en una actividad cargada de música, historia y emoción.

El evento forma parte de las actividades del “Mes de Falla”, una propuesta impulsada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Alta Gracia, destinada a mantener viva la memoria del célebre compositor andaluz que eligió la ciudad como su hogar durante sus últimos años de vida.

Con entrada libre y gratuita, esta celebración invita a vecinos, instituciones educativas y amantes de la música a ser parte de un encuentro que reafirma la profunda huella cultural que Manuel de Falla dejó en Alta Gracia.