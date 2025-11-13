Bialet Massé realizó el hermanamiento con Argentona

Bialet Massé. En el día de ayer, el intendente de Bialet Massé, Augusto Eduardo Reyna, junto a integrantes de su Gabinete, participó de un acto institucional con transmisión en vivo desde la ciudad de Argentona, en Cataluña, España.

La actividad formó parte de una serie de eventos desarrollados durante el mes de noviembre en dicha localidad, con el propósito de continuar profundizando en el legado de Juan Bialet Massé. En representación del municipio, el director de Patrimonio, actualmente en España, también formó parte del encuentro de manera remota.

Este hermanamiento simboliza un puente entre dos comunidades unidas por la historia, la cultura y la memoria compartida de quien da nombre a la localidad del Valle de Punilla.