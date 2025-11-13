Córdoba mostrará avances para facilitar el proceso de adopción

El Tribunal Superior de Justicia informó que el lunes 17 de noviembre, a las 13, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia I, se presentarán las innovaciones y avances implementados en el Registro Único de Adopciones de Córdoba. La actividad estará a cargo de la Oficina de Coordinación en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género y Penal Juvenil.

Durante el encuentro participarán familias adoptivas, entre ellas la familia de Gaby, una joven que fue adoptada en su adolescencia y que compartió su experiencia en la campaña multimedia “Adopciones + 12”. Su testimonio será uno de los momentos centrales de la jornada.

En el acto también se entregarán reconocimientos a las familias que colaboraron con las campañas de difusión destinadas a sensibilizar y ampliar la mirada sobre la adopción, especialmente en niños y adolescentes mayores.

La ceremonia contará con la participación del coro del Instituto Superior de Educación Artístico Musical “Domingo Zípoli”, que ofrecerá parte de su repertorio.

La presentación será transmitida por streaming a través del canal oficial de la Justicia de Córdoba en YouTube, permitiendo que la comunidad pueda seguir el evento a distancia y conocer las acciones impulsadas por el Poder Judicial para mejorar la gestión de los procesos adoptivos en la provincia.