Harán controles gratuitos por el Día Mundial de la Diabetes

Capilla del Monte/La Cumbre. En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemorará el viernes 14 de noviembre, los municipios de Capilla del Monte y La Cumbre realizarán controles gratuitos.

"Controlar la diabetes es importante para vivir un futuro más saludable" destacaron desde el área de Salud de la Municipalidad de Capilla del Monte e invitaron a la población a sumarse a los controles que se realizarán en las Cinco Esquinas, que incluyen el Test de Findrisk.

En casos que sea necesario, los pacientes serán derivados para una atención más exhaustiva, al Hospital Municipal. Los controles se realizarán el viernes 14 de noviembre, entre las 10 y las 13 hs.

"Tu salud nos importa. No dejes pasar esta oportunidad de controlar tu nivel de glucosa", subrayaron los profesionales de la salud.



Hoy en La Cumbre

Por otra parte, hoy jueves 13 de noviembre a partir de las 9 hs, autoridades de Salud del Municipio de la Cumbre invitaron a la población a sumarse en el Hospital Municipal Dr Oscar Vignaroli la campaña de prevención y detección temprana de la diabetes.