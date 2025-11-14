Alumnos del CENMA Bialet Massé limpiaron los márgenes del Arroyo Suncho Huayco

Bialet Massé. Los alumnos de 3er. año del CENMA Bialet Massé realizaron la limpieza de los márgenes del Arroyo Suncho Huayco, desde el cruce del ferrocarril hasta la ruta 38. La cuadrilla municipal se ocupó de recoger lo juntado por los estudiantes.

“A través de esta propuesta no solo fomentamos el cuidado de los espacios públicos, si no que también articulamos con el sistema educativo el desarrollo de actividades que beneficien a Bialet Massé”, señalaron desde el municipio.