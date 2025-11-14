Capilla del Monte lista para recibir el Motoencuentro 2025

Capilla del Monte. Capilla del Monte será sede de uno de los eventos motociclísticos más convocantes de la región: el Motoencuentro 2025, organizado por el grupo Jotes de la Ruta. La cita será los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2025 en el Camping Municipal Calabalumba, un espacio tradicionalmente elegido por motociclistas de todo el país.

El encuentro reunirá a cientos de fanáticos del motociclismo y contará con una grilla destacada de bandas en vivo, entre las que figuran Miseria Espantosa, Los del Fondo, Nawwan, Kid Espinillo, Leo Herrera, Alter X, Tismo y varios artistas más que se sumarán a lo largo del fin de semana. La propuesta combina música, cultura motoquera y la posibilidad de disfrutar del entorno natural característico del Valle de Punilla.

Además de los recitales, el Motoencuentro ofrecerá actividades recreativas, espacios gastronómicos y zonas de acampe. En el afiche promocional se destacan imágenes de motociclistas y público disfrutando de ediciones anteriores, lo que anticipa el clima festivo que se espera para este año.

Desde el Municipio de Capilla del Monte señalaron que el evento forma parte del calendario turístico local y que representa una oportunidad para impulsar el movimiento económico en comercios, alojamientos y servicios de la ciudad. También remarcaron que se trabaja en conjunto con los organizadores para garantizar un encuentro seguro y con todas las facilidades para los visitantes.

Con entrada accesible y tres días repletos de música, motos y camaradería, el Motoencuentro 2025 promete convertirse en uno de los eventos más esperados de la temporada.