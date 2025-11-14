Huerta Grande se prepara para la Fiesta de la Pizza y Cerveza Artesanal

Huerta Grande. Se llevó a cabo en Huerta Grande una reunión de las autoridades municiapales y las fuerzas de seguridad para coordinar el operativo de cara a la Segunda Edición de la Fiesta Regional de la Pizza y Cerveza Artesanal.

Participaron representantes de la Policía de la Provincia de Córdoba, CEM y miembros de Inspección y Guardia Local de la Municipalidad de Huerta Grande.

Estuvieron presentes el intendente Germán Corazza, la secretaria de Gobierno Lucrecia Cavanna e integrantes del equipo municipal, trabajando de manera conjunta para garantizar un evento seguro y organizado para todos los vecinos y visitantes.

La fiesta

La Municipalidad de Huerta Grande anunció la segunda edición de la Fiesta Regional de la Pizza y la Cerveza Artesanal reunirá a vecinos y turistas en dos jornadas colmadas de música, sabores y diversión. La celebración se llevará a cabo los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas noches, el público podrá disfrutar de una amplia propuesta gastronómica con las mejores variedades de pizza y cervezas artesanales elaboradas por productores locales y regionales. Además, habrá dos escenarios con una destacada grilla artística para todos los gustos.