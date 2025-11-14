La Cumbre lanzó una campaña de prevención del cáncer de piel

La Cumbre. La Municipalidad de La Cumbre anunció una nueva campaña de prevención del cáncer de piel, una iniciativa destinada a fomentar el diagnóstico temprano de lesiones cutáneas potencialmente peligrosas. La jornada se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre, de 9:30 a 13:30, en el Hospital Municipal Dr. Oscar Vignaroli, ubicado en López y Planes 83.

Durante la actividad, los vecinos podrán acceder a controles especializados de manera gratuita. La organización informó que los turnos deben solicitarse previamente por mesa de entrada del hospital o telefónicamente a los números 3548 630082 y 451100.

La campaña se realiza en colaboración con profesionales del Servicio de Dermatología del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de Córdoba, quienes participarán en la evaluación de lunares, manchas y otras alteraciones de la piel que puedan requerir un seguimiento más detallado.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, especialmente ante el aumento de casos de cáncer de piel en la región y la necesidad de reforzar los hábitos de cuidado, como el uso de protector solar y los controles periódicos.

La Cumbre continúa así consolidando acciones de promoción y prevención en salud pública, acercando a los vecinos servicios fundamentales para el cuidado integral de la comunidad.