Llaryora acompañó los aniversarios de Canal C y ShowSport

El gobernador Martín Llaryora participó este jueves por la noche de la celebración por los 20 años de Canal C y los 30 años de ShowSport, dos señales que se consolidaron como referentes de la identidad audiovisual cordobesa. El evento se realizó en el Centro de Arte Contemporáneo del Parque del Chateau y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y figuras del ámbito de la comunicación.

La conmemoración reunió a periodistas, empresarios, deportistas y dirigentes que acompañaron el desarrollo de ambos canales, considerados emblemas del crecimiento de los medios locales. En su mensaje, Llaryora destacó el esfuerzo de los trabajadores del sector y el valor del periodismo cordobés para sostener una mirada propia sobre la realidad provincial.

El mandatario reconoció el aporte de Canal C y ShowSport a la libertad de expresión y subrayó que la permanencia de estas señales se debe al compromiso de quienes impulsaron su expansión. “Gracias por ser 100% cordobés. Si nosotros somos una ‘república’, es porque desde Córdoba nos animamos siempre a salir a conquistar otros mercados”, afirmó.

También celebró la proyección nacional de las señales y su llegada a Uruguay. “En nombre de los cordobeses, gracias por estos 30 y 20 años de trayectoria”, expresó.

El viceintendente Javier Pretto destacó la capacidad de los medios cordobeses para trascender fronteras, mientras que José Aiassa, director de Canal C, remarcó la impronta local de la programación y la libertad editorial que caracteriza a ambas señales. Aiassa repasó la evolución tecnológica y periodística de los canales, recordando que fueron pioneros en nacionalizar su transmisión desde el interior del país.

Por su parte, Luis Schenone, presidente de ShowSport, expresó su orgullo por dirigir la señal deportiva “con producción íntegramente cordobesa y capitales locales”.

Durante la velada, se exhibió una muestra con cámaras, caseteras, switchers y otros equipos que formaron parte de la historia de los canales, acompañando su transformación tecnológica. También participaron el ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore, y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.