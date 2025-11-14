Valle Hermoso debatirá su Presupuesto, Tarifaria e Impositiva

Valle Hermoso. El Concejo Deliberante de Valle Hermoso invitó a toda la comunidad a participar de la Audiencia Pública sobre la Ordenanza de Presupuesto, Tarifaria e Impositiva 2026.

La misma se desarrollará el próximo martes 18 de noviembre de 2025 desde las 15 horas, en el SUM del CAPS René Favaloro.

Quienes deseen realizar preguntas o intervenciones deberán inscribirse hasta 10 minutos antes del inicio de la audiencia.

La inscripción también puede realizarse previamente en el recinto del Concejo Deliberante, sito en Padre Consalvi 234.