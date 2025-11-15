Capilla del Monte: realizaron controles en el Día Nacional de la Diabetes

Capilla del Monte. En el Día Nacional de la Diabetes, el Municipio de Capilla del Monte, a través de la Secretaría de Salud, realizó ayer un operativo de control en el centro de la ciudad (Cinco Esquinas).

El equipo de salud, encabezado por el director del Hospital, Dr. Gerardo Guerra, e integrado por médica diabetóloga, enfermera, nutricionista y personal administrativo, controló a más de un centenar de vecinos. Se realizaron evaluaciones de peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial y glucosa, con el apoyo de la Ambulancia Municipal para prevenir cualquier emergencia.

Como resultado de los controles, se detectaron casos que requieren seguimiento, por lo que varios vecinos acordaron turnos para realizar consultas y estudios más exhaustivos en el hospital.

Esta iniciativa refuerza el compromiso del Municipio con una política de salud preventiva y el bienestar de la comunidad.