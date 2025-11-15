Centros educativos expusieron sus avances en la Legislatura de Córdoba

Este viernes se realizó el cierre del dispositivo “Formación Situada Córdoba 2025” en la sala Regino Maders de la Legislatura Histórica, en un encuentro convocado por el Ministerio de Educación de la Provincia. La jornada reunió a representantes de 17 centros educativos de la Regional Capital 4, quienes presentaron evidencias, avances y actividades significativas desarrolladas durante el año.

El espacio estuvo encabezado por el director General de Asuntos Institucionales, Carlos Baldo, y el inspector del Ministerio de Educación, Alejandro Cantón, junto con equipos directivos y docentes de la zona. Cada institución compartió una experiencia destacada, con el propósito de poner en común procesos pedagógicos, proyectos escolares y logros construidos a lo largo del ciclo 2025.

Además de la exposición de trabajos, la jornada propició un momento de evaluación conjunta, orientado a revisar fortalezas, desafíos y aprendizajes institucionales. Este intercambio permitió comenzar a delinear acciones de mejora para el ciclo lectivo 2026, en consonancia con los objetivos del dispositivo.

Entre las metas planteadas por Formación Situada Córdoba 2025 se encuentran la identificación de avances, la revisión del Plan Educativo Institucional y la proyección de nuevas estrategias para fortalecer el trabajo pedagógico en las escuelas de la región.