La Diplomatura en Acompañantes Comunitarias abre un nuevo módulo

La Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género desarrollará un nuevo módulo este sábado 15 de noviembre, de 9 a 13, en formato presencial y virtual. La instancia reúne a profesionales y especialistas de Corea, Congo, Paraguay, México, Brasil, Uruguay, Ecuador y Argentina, en una agenda centrada en el análisis de políticas públicas y experiencias de gestión vinculadas al acompañamiento comunitario.

El encuentro forma parte de una propuesta académica impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, a través de la Secretaría de la Mujer, con el propósito de fortalecer herramientas para el abordaje territorial de situaciones de violencia que afectan a mujeres, niñas y diversidades.

En esta etapa, se profundizará en el rol de las organizaciones comunitarias, la incidencia de los espacios de acompañamiento en los procesos de transformación social y la articulación con modelos de gestión aplicados en distintos contextos del mundo.

La Diplomatura es gratuita y se construye a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno de Córdoba, la Red de Universidades por la No Violencia —que integra instituciones públicas y privadas de la provincia— y diversos organismos internacionales y regionales que acompañan la formación.