La Policía de Córdoba inició su aniversario con el izamiento del Pabellón Nacional

En la mañana de este viernes, la Policía de Córdoba inició su jornada conmemorativa con el izamiento del Pabellón Nacional en la explanada de la Jefatura. El acto estuvo encabezado por el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

La breve ceremonia reunió a autoridades, personal policial y representantes de distintas áreas operativas, quienes participaron del saludo formal y del despliegue protocolar de la bandera. Según expresaron desde la fuerza, el gesto busca subrayar los valores de servicio, pertenencia y compromiso que sostienen la labor cotidiana de la institución.

El izamiento marcó el comienzo de las actividades previstas por el nuevo aniversario, que incluyen reconocimientos internos y distintas instancias protocolares en sedes policiales de toda la provincia.