Quinteros encabezó el desfile por el aniversario policial 165°

Esta mañana, en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros encabezó el desfile cívico-militar por el 165° aniversario de la Policía de Córdoba. Participaron el jefe de Policía, Crio. Gral. Leonardo Gutiérrez; miembros del Estado Mayor; autoridades provinciales; vecinos; y familiares de cadetes y aspirantes.

La ceremonia tuvo lugar sobre la avenida Deodoro Roca, donde la Banda de Música acompañó la presentación con sus carruseles tradicionales. En esta edición, además, se sumó un momento destacado: la interpretación de la nueva Marcha de la Policía de Córdoba, estrenada ante el público presente.

Luego se realizaron destrezas en las que cadetes y aspirantes exhibieron su formación, disciplina y preparación operativa. El acto culminó con el paso de personal de las distintas áreas de la fuerza en el tradicional desfile cívico-militar, enmarcado en una jornada de acompañamiento de familias y vecinos.

Durante su discurso, Quinteros recordó que, al asumir, el gobernador Martín Llaryora le encomendó “reconciliar a los cordobeses con la Policía, y a la Policía con la sociedad”. Señaló que, pese a las dificultades, hoy observa “una fuerza cada día mejor, profesional y humana”, y aseguró que el Gobierno provincial continuará respaldando su labor.

El ministro destacó además el trabajo cotidiano del personal policial, al afirmar que son quienes “salen a la calle para llevar tranquilidad a los vecinos, incluso arriesgando sus vidas”, y reiteró su compromiso de acompañar cada operativo y procedimiento.