Reacondicionan balnearios de Tanti con vistas a la temporada

Tanti. La Municipalidad de Tanti informó que comenzaron los trabajos de revalorización y puesta en condiciones en los balnearios más céntricos de la localidad. Las tareas se están desarrollando en el Balneario Principal, El Diquecito, La Cascada y también en el Balneario La Isla.

Los equipos municipales llevan adelante labores de corte de pasto, limpieza de piletones, desmalezado y acondicionamiento general, con el objetivo de garantizar espacios seguros, cuidados y listos para ser disfrutados por vecinos y turistas.

Estas acciones forman parte de un plan integral que continuará en los próximos días en el resto de los balnearios, con la meta de que Tanti luzca en óptimas condiciones para la próxima temporada de verano.