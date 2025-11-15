Retiran 45 toneladas semanales de residuos en toda La Cañada

La Municipalidad de Córdoba continúa con las tareas permanentes de limpieza y mantenimiento dentro de La Cañada, una obra emblemática de la ciudad cuyo correcto funcionamiento depende del despeje constante de su cauce. A través del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), se retira cada semana un promedio de 45 toneladas de residuos, acumulados a lo largo de los siete kilómetros intervenidos.

El operativo abarca el tramo que inicia en el Parque de la Vida y avanza por Parque Capital, Bella Vista, Cáceres y Suárez, sectores donde predominan los desechos domiciliarios, restos de poda y chatarras. También se han encontrado restos de motos y autos, muebles en desuso y descartes comerciales arrojados de forma ilegal.

La intervención continúa por Observatorio, Güemes y Nueva Córdoba hasta llegar a la desembocadura en el río Suquía. En esa zona, los residuos habituales incluyen restos domiciliarios, arena de arrastre y basura dejada por quienes consumen alimentos y bebidas en el sector.

Para las tareas diarias, los equipos municipales ingresan con camionetas, equipamiento de protección personal —botas, mamelucos y barbijos— y herramientas como cepillos, palas y bolsas. La limpieza regular permite mejorar la circulación del agua, reducir la contaminación visual y ambiental, y prevenir complicaciones durante la temporada de lluvias, además de contribuir a la preservación estética de un símbolo turístico de la ciudad.