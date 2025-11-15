Salud lanzó actividades de sensibilización y formación para esta semana

La provincia de Córdoba se suma, del 17 al 23 de noviembre, a la Semana Mundial de la Prematurez, con una agenda de actividades destinadas a sensibilizar, dialogar y profundizar el acompañamiento a los bebés prematuros y sus familias. El lema de este año, impulsado por organismos internacionales, es: “Cuidar a los recién nacidos prematuros, es proteger el futuro”.

Desde la cartera sanitaria, la Dirección de Jurisdicción del Embarazo, Perinatal y Niñez (DISEPEN) organizó una instancia central que contó inicialmente con la participación de autoridades de Salud. Luego se desarrolló un taller para equipos de los consultorios de seguimiento del recién nacido, coordinado por Tania Piedrasanta, médica pediatra y neonatóloga de Catamarca, reconocida por su experiencia en la organización y sistematización de resultados de pacientes en seguimiento.

La jornada continuó con la conferencia “Impacto de la microbiota en el binomio materno-fetal y primeros 1.000 días”, a cargo de Raquel Furnes, directora de Postgrado en Gastroenterología Pediátrica del Hospital Privado Universitario de Córdoba, quien expuso sobre la importancia de los primeros meses de vida en la salud futura.

Las actividades tienen como objetivo central fortalecer el acompañamiento, la prevención y los controles oportunos durante el embarazo, clave para detectar riesgos y evitar nacimientos prematuros. En este marco, la coordinadora de Perinatología de la DISEPEN, Paloma Caseb, destacó: “La Semana del Prematuro es el momento del año en que debemos reflexionar como sociedad sobre el hecho de que el 10% de los nacimientos se producen antes de tiempo, y en cómo podemos acompañar a las familias que transitan este momento”.

Agregó además que la provincia trabaja en indicadores de calidad unificados, que permiten sostener un proceso de mejora continua en el abordaje de la prematurez.

Como cada año, las Maternidades provinciales realizarán actividades especiales junto a sus pacientes prematuros, y los centros de salud de la ciudad de Córdoba y del interior también sumarán propuestas para la semana.