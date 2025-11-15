Un estudiante cordobés obtuvo el primer puesto en la Competencia Argentina de Tecnología del ITBA

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) anunció a los ganadores de la 10ª edición de la Competencia Argentina de Tecnología (OATec), certamen federal que promueve la innovación, la ciencia y el pensamiento tecnológico entre estudiantes de escuelas secundarias de todo el país.

En esta edición, la competencia reunió a más de 1450 estudiantes de distintas jurisdicciones, y los tres primeros lugares correspondieron a representantes de Córdoba, Santa Fe y Catamarca.

En este sentido, el primer puesto fue para el cordobés Tomás Agustín Cengia Gianni, estudiante del IPET N° 259 “Ambrosio Olmos” de la ciudad de Río Cuarto, institución que depende de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Tomás participó acompañado por el profesor Ing. Nicolás Álvarez, y atravesó tres instancias evaluativas: dos virtuales y una final presencial desarrollada en la sede del ITBA, en Buenos Aires.

“El proyecto que me consagró ganador consistió en la fabricación de puentes. Aunque me destaco en física y química, esta experiencia me permitió integrar saberes y poner en práctica lo aprendido. Mi vocación es ser médico, pero también me apasionan los estudios vinculados a las ciudades innovadoras”, expresó el estudiante de 7º año.

La iniciativa busca acercar la educación científica a las aulas bajo la consigna “Urbanismo y Tecnología”, impulsando el talento joven y el trabajo colaborativo en todo el país. Los docentes orientadores fueron reconocidos con diplomas y tablets, mientras que los finalistas y sus instituciones recibieron certificados por su participación.

Como parte del reconocimiento, Tomás Cengia Gianni fue premiado con una beca completa para estudiar Bioingeniería en el ITBA a partir del ciclo 2026, además de una notebook.

“Cada edición de la OATec renueva nuestro compromiso con la educación científica y tecnológica en todo el país. Es una oportunidad para que los jóvenes imaginen soluciones reales, desarrollen su creatividad y descubran su vocación por la innovación. Ver su entusiasmo y compromiso nos llena de orgullo y nos motiva a seguir impulsando el talento argentino desde las aulas”, destacó Jorge Ratto, presidente de la OATec.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, celebró el logro del estudiante cordobés: “Este reconocimiento demuestra la calidad y el compromiso del trabajo que se realiza en nuestras escuelas técnicas, donde la formación científica y tecnológica se combina con la creatividad y la vocación de servicio. Felicitamos a Tomás, a su docente y a toda la comunidad educativa del IPET 259 por representar tan bien a Córdoba en una competencia nacional”.