Capilla del Monte embellece paseos y barrios con miras a la temporada

Capilla del Monte. El municipio de Capilla del Monte, a través de su área de Obras Públicas continúa interviniendo en la vía pública con mejoras y embellecimientos.

La pasada semana se concretó el mantenimiento y finalización de la reparación del puente sobre calle Vélez Sársfield.

"En el Camping y el Balneario Municipal efectuamos tareas de limpieza, desmalezado, mantenimiento y finalización del cercado del predio. En la calle Belgrano del Barrio Centro instalamos nuevas luminarias 100% LED. Sustentabilidad, visibilidad y seguridad para la zona", destacaron desde el municipio.

"En las distintas plazas de los barrios y sobre las vías aledañas al tren realizamos tareas de poda, desmalezado y limpieza. En los accesos por Ruta 38 realizamos limpieza, desmalezado y regado en banquinas y colectoras, mejorando la seguridad vial en los ingresos a la localidad", concluye la información.

Los barrios y zonas intervenidas fueron: Balneario y Camping Municipal Calabalumba | La Toma | Aguas Azules | Barrio Centro | Zapato Norte y Sur | Las Gemelas | Ruta 38