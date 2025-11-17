Huerta Grande realizará una jornada contra la violencia hacia las mujeres

Huerta Grande. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Municipalidad de Huerta Grande, junto al espacio Punto Mujer, organizó una jornada de actividades que se llevará a cabo el martes 25 de noviembre en la sede ubicada en Av. San Martín 1075.

La propuesta contempla una serie de encuentros formativos y participativos destinados a promover el acompañamiento, la reflexión colectiva y el fortalecimiento personal de las mujeres de la comunidad.

La jornada comenzará a las 9:00, con una actividad práctica de costura y una charla introductoria a cargo del equipo técnico local, orientada a generar espacios de intercambio y aprendizaje.

A las 10:00, se desarrollará una lectura y debate sobre el libro La revolución de las madres, de la autora Laura Gutman, con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo sobre maternidades, vínculos y construcción emocional.

Posteriormente, a las 11:00, la Escuela de Couch Americano dictará una charla centrada en la autoestima, abordando herramientas para el desarrollo personal y el fortalecimiento emocional.

El encuentro finalizará a las 12:00 con un cierre acompañado de un refrigerio, permitiendo un momento de intercambio entre las participantes.

Con esta jornada, la Municipalidad reafirma su compromiso en la promoción de políticas públicas que acompañen, protejan y fortalezcan a las mujeres, destacando la importancia de la sensibilización y la acción comunitaria frente a todas las formas de violencia.