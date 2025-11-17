La Falda impulsa una nueva campaña gratuita de prevención del cáncer de piel

La Falda. El Hospital Municipal de La Falda llevará adelante una nueva edición de la Campaña Lunar, una iniciativa destinada a la detección temprana del cáncer de piel mediante controles y chequeos gratuitos realizados por dermatólogos especialistas. La jornada se desarrollará el jueves 20 de noviembre, de 9 a 13:30 hs en la sede del hospital, ubicada en 13 de Diciembre Nº 596.

La propuesta forma parte del programa de atención preventiva que impulsa el municipio bajo el lema #TuHospitalSiempreConVos, con el objetivo de promover el acceso a evaluaciones dermatológicas y concientizar sobre la importancia de controlar lunares y lesiones cutáneas, especialmente ante el incremento de casos vinculados a la exposición solar sin protección.

Los vecinos pueden reservar turno de manera presencial en el hospital o comunicándose al teléfono 428151. Desde la institución remarcaron que la detección precoz es clave para mejorar el pronóstico del cáncer de piel y evitar complicaciones futuras, por lo que invitan a la comunidad a aprovechar esta instancia gratuita de control.

Con esta campaña, La Falda refuerza su compromiso con la salud pública y la prevención, acercando servicios esenciales a toda la población.