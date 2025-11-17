La Policía de Córdoba celebró su 165° aniversario en La Falda

La Departamental Punilla Norte fue sede este sábado del acto por el 165° aniversario de la Policía de Córdoba, una ceremonia que reunió a autoridades locales, funcionarios de la fuerza y representantes municipales.

El encuentro comenzó con el izamiento del Pabellón Nacional y la interpretación del Himno. Luego tuvo lugar una invocación religiosa y un minuto de silencio en homenaje a los policías caídos en servicio. Durante la ceremonia se leyó un mensaje del jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, además de una salutación enviada por el intendente de La Falda, Javier Dieminger.

El director de la Departamental Punilla Norte, José Santos Vega, encabezó el acto junto al subdirector Fernando Ordoñez. También asistieron autoridades de Valle Hermoso y Casa Grande, además de oficiales superiores, personal operativo, administrativos, capellanía policial, medios y vecinos.

En los discursos se destacó el trabajo cotidiano de la fuerza en patrullajes, tareas administrativas y labores investigativas, así como el compromiso del personal que integra la departamental.