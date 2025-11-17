Valle Hermoso anunció la Apertura la Temporada y la competencia "Valle Running"

Valle Hermoso. El intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, anunció oficialmente en conferencia de prensa que el 7 de diciembre se realizará la Apertura de Temporada y se correrá la segunda edición de la competencia Valle Running.

Valle Running 2025

La competencia ya duplicó inscriptos respecto al año pasado y promete una edición imperdible.

• 13K competitivos: $15.000 (incluye remera)

• 5K y 2K participativas: sin costo

Largada: 18 hs – Plaza Manuel Belgrano.

Apertura de Temporada

A las 20 hs, después de la premiación, comenzará la fiesta de Apertura de Temporada, con espectáculos, feria, foodtrucks y la presentación de Calle Vapor.

La entrada será libre y gratuita.