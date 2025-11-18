Bialet Massé: últimas plateas para el Festival de las Barrancas Bermejas

Bialet Massé. El municipio de Bialet Massé invitó a disfrutar de una nueva edición del Festivalde las Barrancas Bermejas desde un espacio preferencial, asegurando su lugar numerado en las plateas.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Pase Show o de forma presencial en la boletería del Edificio Municipal, de 7:00 hs. a 13:00 hs.

El festival se concretará los días 22 y 23 de noviembre en el último fin de semana extralargo del año.