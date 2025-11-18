Córdoba: frenan fumigaciones con agroquímicos en el entorno de Horizonte III

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba ordenó el cese cautelar de fumigaciones con agroquímicos en el entorno del Barrio Universitario de Horizonte III, en la ciudad de Córdoba. La decisión se tomó en el marco de una investigación penal iniciada tras denuncias sobre aplicaciones presuntamente irregulares en campos cercanos.

La Fiscalía de Instrucción de Distrito 2, Turno 3, a cargo de Luis F. Micheli, dispuso interrumpir cualquier fumigación en una franja comprendida desde la línea de edificación del barrio y hasta quinientos metros hacia el interior del campo. La medida se basa en el principio precautorio y en la normativa ambiental vigente, con el objetivo de evitar posibles afectaciones mientras se esclarecen los hechos.

Según informaron fuentes judiciales, la causa avanza con análisis técnicos y testimoniales para determinar si existieron responsabilidades en el uso de agroquímicos próximos a zonas habitadas. En paralelo, el control del cumplimiento quedó bajo la órbita del Ministerio de Bioagroindustria y de la Policía Ambiental, cada uno dentro de sus competencias.

La investigación cuenta con la participación de la Oficina de Cuestiones Ambientales y Derecho Animal de la Fiscalía General Adjunta, conducida por Alejandro Pérez Moreno, que viene aportando criterios especializados desde el inicio del expediente para fortalecer el abordaje ambiental y asegurar un tratamiento técnico adecuado del caso.