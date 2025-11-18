Huerta Grande propone un espacio para afrontar las ausencias en tiempos festivos

Huerta Grande. La Municipalidad de Huerta Grande anunció una propuesta comunitaria destinada a acompañar a vecinos en una etapa del año que suele despertar emociones intensas: las fiestas de fin de año. Bajo el lema “Celebrar la vida, integrando las ausencias”, la iniciativa busca abrir un espacio de diálogo para compartir inquietudes, poner en palabras experiencias personales y explorar herramientas que ayuden a transitar este período con mayor bienestar.

La actividad se realizará el miércoles 19 de noviembre a las 16 horas, en el Polifuncional Municipal, ubicado en Avenida San Martín 1075. La participación será gratuita y está dirigida especialmente a personas mayores, aunque el encuentro está abierto a toda la comunidad.

Según detalla el anuncio oficial, el objetivo es abordar un tema que suele estar presente durante las celebraciones: el peso emocional que generan las ausencias y los recuerdos. “Las fiestas son complejas”, señala la convocatoria, proponiendo trabajar colectivamente sobre estas preocupaciones y compartir estrategias para enfrentarlas de manera saludable.

Desde el municipio aclararon que no se trata de una terapia formal, sino de un espacio de diálogo abierto, pensado para generar acompañamiento, escucha y contención entre los asistentes.

La actividad forma parte del programa municipal destinado a promover el bienestar de las personas mayores, reforzando la importancia de los vínculos sociales y el acompañamiento comunitario en fechas especialmente sensibles.