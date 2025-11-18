La Cumbre: jornada de prevención en el Día Mundial de la Diabetes

martes, 18 de noviembre de 2025 · 01:29

La Cumbre. Se llevó a cabo la pasada semana en concordancia con el Día Mundial de la Diabetes, la campaña en el Hospital Municipal Dr. Oscar Vignaroli.

En este marco, 50 personas se realizaron el test Findrisk, que consiste en un cuestionario simple —edad, peso, antecedentes familiares y hábitos— que permite estimar la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2; test de glucosa y, de manera aleatoria, atención personalizada con la especialista en diabetología que atiende en el hospital. Además, accedieron a información sobre hábitos saludables y prevención de la enfermedad.

